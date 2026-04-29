Stadsvogels mijden vrouwen, maar niemand weet waarom

Stadsvogels zijn banger voor vrouwen dan voor mannen, maar niemand weet waarom.

door Pieter Immerzeel
woensdag, 29 april 2026 om 10:15
Stadsvogels blijken vrouwen inderdaad sneller te wantrouwen dan mannen, maar waarom dat zo is, weet niemand. Wat een onschuldig parkbezoek lijkt, blijkt ongemerkt een soort gedragslaboratorium.
In een nieuw onderzoek in vijf Europese landen lieten stadssoorten – van duiven tot groene spechten – mannen gemiddeld ruim een meter dichter naderen dan vrouwen voordat ze wegvlogen. De onderzoekers hadden juist verwacht dat vooral mannen als bedreigender zouden worden gezien, vanuit het klassieke beeld van mannelijke jagers en vrouwelijke verzamelaars.
Om vertekening te voorkomen, droegen de acht testpersonen vergelijkbare kleding, werd lang haar verstopt en liepen ze recht op de vogels af. Toch bleef het patroon overeind bij alle 37 onderzochte vogelsoorten. Geuren, loopje, of een diep in het verleden gevormde angst voor vrouwen die eieren rapen: het zijn niet meer dan speculaties.
Wat het onderzoek vooral laat zien, is hoe scherp stadsvogels hun omgeving lezen – en hoe beperkt onze eigen kennis nog is. Terwijl het aantal wilde dieren hard terugloopt, blijkt zelfs de mus op het plein ons gedrag beter te doorzien dan wij het zijne.

2 vragen die je als sollicitant tijdens een sollicitatiegesprek moet stellen

Waarom is de Turkse supermarkt zo veel goedkoper dan een Nederlandse keten?

Russische soldaten eten kameraden op door acute voedselnood aan frontlinie

Radicaalrechts gaat er met het geld vandoor in Hongarije: 'oligarchen' van Orbán met vliegtuigen vol cash richting Dubai

Ze stemden MAGA, nu willen ze weg

Veel spaarders laten gratis geld liggen: bij deze banken krijg je nu ruim twee keer zoveel rente

