Brussel: geen zorgen over tekorten, EU heeft voldoende olie

Economie
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 13:42
anp090326108 1
BRUSSEL (ANP/RTR/FP) - De lidstaten van de Europese Unie hebben voldoende olie en er zijn geen zorgen over acute tekorten door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een woordvoerder van de Europese Commissie maandag gezegd. Door de oorlog zijn de energieprijzen hard aan het stijgen. De olieprijs steeg maandag tot boven de 100 dollar per vat, het hoogste niveau sinds medio 2022.
Volgens de woordvoerder hebben de lidstaten noodvoorraden die zeker negentig dagen voldoende zijn om aan de vraag naar olie te kunnen voldoen. Er zijn volgens Brussel geen signalen dat er een noodsituatie aan het ontstaan is. Wel maakt de commissie zich zorgen over de hoge prijzen. Zo kan de inflatie aangewakkerd worden.
De woordvoerder zei ook dat de landen van de G7 maandag gaan praten over een mogelijke vrijgave van strategische olievoorraden om zo de prijs te drukken.
