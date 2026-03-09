Noorse politie zoekt verdachte om explosie ambassade VS in Oslo

OSLO (ANP/RTR) - De Noorse politie is op zoek naar een verdachte die is opgedoken op beelden rond de explosie bij de Amerikaanse ambassade in Oslo, afgelopen weekend. De dienst heeft een foto gedeeld van de in zwarte kleding gehulde persoon, die ervan wordt verdacht een explosief te hebben geplaatst bij het pand. Een terroristisch motief wordt niet uitgesloten, meldde de politie zondag al.

Bij de publieksingang van de ambassade vond in de nacht van zaterdag op zondag een explosie plaats, met kleine materiële schade tot gevolg. De politie gaat er vooralsnog van uit dat het gaat om een geïmproviseerd explosief. Op Google Maps werd min of meer rond de tijd van het voorval een video geplaatst in een reactie onder de locatie van de ambassade. Daarin is de bij Amerikaans-Israëlische aanvallen omgekomen Iraanse leider Ali Khamenei te zien. In de verklaring zegt de politie op de hoogte te zijn van de beelden en een mogelijk verband met het voorval te onderzoeken.