B&B Vol liefde: Iris is nu écht verliefd en Margreeth verpest het bij Robert-Jan

Wordt Rick in Hoedspruit ooit meer dan een vrolijke klusjesman en moet Jan vrezen voor kapers op de kust bij Iris? De spanning neemt toe in de B&B's waar naarstig naar de liefde wordt gezocht.

Zo doet Robert-Jan erg zijn best om de ordinaire kantjes van Margreeth te negeren. Dat gaat eerst nog prima als ze gaan vissen. Het is een guitig stel dat met hun gekke hoedjes prima lid kan worden van de lokale hengelvereniging. De flauwe grapjes vliegen over en weer. Margreeth gaat kijken of ze iets aan de haak kan slaan. En RJ noemt zichzelf de catch of the day. Hij vindt zelfs het geklungel in het tijgerprintje hartstikke leuk.

Maar dan volgt de high tea-date... De oude romanticus gooit steentjes tegen het raam om te laten merken dat-ie klaarstaat voor het theedrinken op stand, waarvoor Margreeth haar glitterigste pakje uit de koffer heeft getrokken. Ze maakt echter een onvergeeflijke fout. Je hoeft niet heel erg keurig te zijn om totaal af te knappen op het foto's maken van elk gerechtje dat langskomt. En ze deed het niet snel of kort, nee Robert-Jan zag zijn thee koud worden maar mocht geen slokje nemen van de onbeleefde Noord-Hollandse. Het kopje moest namelijk ook op de foto. "Qua etiquette is dat natuurlijk helemaal anders en uiteindelijk vind ik het wel belangrijk dat een vrouw weet hoe met etiquette om te gaan", reageert Robert-Jan gepikeerd.

Een slechte beurt voor Margreeth, die ook nog zware concurrentie krijgt van de 53-jarige Louise met Schotse roots. "Ja daar komt een vrouw binnen. Netjes, rustig, praat beheerst, keurig", klinkt het waarderend. Maar of de avonturiersrugzak in de smaak valt? Vermoedelijk ziet Robert-Jan toch liever een lederen koffer met gespen.

Schudden met die heupen

In Hoedspruit is het ondertussen een gezellige boel. Het personeel van Mirjam schudt de heupen los. Ricks lekkere Nederlandse accent doorspekt met Engelse termen klinkt aantrekkelijk. Ook zijn liedjes zijn helemaal leuk, maar is hij assertief genoeg voor de pittige expatvrouw? Het geluier op een ligbedje belooft weinig goeds. Ook zijn aanbod om te helpen is niet wat ze wilde horen. Het is allemaal veel te onderdanig, en nog meer vragen? Zucht, hoeft ook niet. "Vraag gewoon, ik zit naast je", klinkt het kribbig. Rick wil eigenlijk alleen maar dansen. Het blij ei-gehalte is waarschijnlijk een beetje te hoog voor de statige Mirjam. Ze vindt hem schattig, vrolijk en lief, maar geen relatiemateriaal.

Wordt het dan wel wat met de nieuwe wereldburger in da house? Alleen al dat hij in Chili, Australië en nu in Amsterdam woont, maakt Mirjam helemaal wild. "Jij woont echt in Amsterdam, wow", de hoofdstad maakt indruk op de uit een klein dorpje bij Arnhem afkomstige wereldvrouw. David omschrijft Rick vilein als de klusjesman. "Hij gaat merken wie de baas is", zegt de imposante man stoer. Maar uiteindelijk is het toch de zachte Nieuw-Zeelander die de show steelt en helemaal opgaat in het dansfeest 's avonds. David staat er maar ongemakkelijk bij. Punten voor Rick, wie smelt niet voor zijn aandoenlijke gehups?

Treurigheid troef

We krijgen ook nog een update van de floddercamping. Hoe lang houdt Yvonne het nog vol in een gebied waar werkelijk helemaal niets te doen is? Thijz vertelt over zijn sociale contacten: "Één keer in de week krijg ik de bakker op visite om brood te brengen en ik bestel zo nu en dan een pakketje want dan komt de postgodin het pakje brengen op het erf en dat zijn dan de spannende momenten in de winter." Ouch, dat is wel heel erg sneu.

"Echt heel weinig mensen, dat vind ik wel een ding hoor", zegt Yvonne. "Ga je dan niet af en toe naar een dorpje", vraagt ze. "Ja in het dorp is niks. De restaurants en winkels zijn dicht en niemand komt buiten in de winter", reageert Thijz. Yvonne kijkt geschrokken. "Zou ik dat dan moeten oplossen? Ik weet niet of het iets voor mij is om zo afgelegen te wonen." Extra treurig: het bezoekje aan de bakker, het hoogtepunt van de dag, valt in het water. De winkel is dicht. De vraag is niet of, maar wanneer Yvonne met gierende banden terugscheurt naar Nederland.

Gratis vakantie

Karel staat op punt van vertrek, maar niet voordat hij nog een dagje geniet van de Griekse zon en het zwembad. Deze gratis vakantie neemt niemand hem af. Hij gelooft ook niet in de liefde tussen Jan en Iris. "Hij is een soort huisvriend, meer niet", klinkt het smalend.

En daar zou hij weleens gelijk in kunnen krijgen, want als Peter binnenkomt, smelt Iris. De kapitein met het dunne staartje maakt haar nerveus. Wordt ze nu rood? "Op mijn lijstje was hij stiekem ook al nummer 1", verklapt ze.

Karel moet snel zijn boeltje pakken om plek te maken voor de schipper bij wie alles lijkt te kloppen. Iris blijkt springruiter te zijn geweest en Peter reed ook paard. Ook heeft hij een B&B maar dan op een jacht van 21 meter, met vier hutten. Iris vindt het geweldig. Ze somt op: "Hij heeft een B&B, houdt van dansen, kan paardrijden en we houden beiden niet van koken." Dat kan niet beter. En dan is hij ook nog zeventien jaar jonger dan Jan. Dat zal toch ook wel door haar hoofd gaan.