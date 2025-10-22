Brussel keurt fusie FrieslandCampina met Belgische Milcobel goed

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft de fusie tussen zuivelconcern FrieslandCampina en de Belgische branchegenoot Milcobel goedgekeurd. Volgens Brussel zijn er geen zorgen dat de fusie leidt tot een belemmering van de concurrentie op de markten waar de bedrijven actief zijn. Dat heeft FrieslandCampina woensdag bekendgemaakt.

FrieslandCampina en Milcobel kondigden de fusie in december vorig jaar aan. De bedrijven stelden destijds dat het samengaan "verdere ontwikkelingsmogelijkheden in marktsegmenten zoals consumentenkaas, mozzarella, melk, karnemelk en yoghurt, en ingrediënten, alsmede voordelen op het gebied van efficiëntie en expertise" biedt.

Milcobel, het grootste zuivelbedrijf van België, zit onder meer achter de merken Brugge Kaas, Nazareth Kaas en Milcobel Boter. Op 16 december nemen de aandeelhouders van het bedrijf en de ledenraad van FrieslandCampina het laatste besluit over de fusie.