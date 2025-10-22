Georgische oud-premier bekent steekpenningen te hebben aangenomen

TBILISI (ANP/AFP) - De Georgische oud-premier Irakli Garibashvili heeft toegegeven jarenlang illegaal inkomen te hebben ontvangen. Ook zei Garibashvili tegenover de onderzoekers volledig te willen meewerken aan het grootschalige anticorruptieonderzoek dat loopt in het land. Concrete verdenkingen werden niet genoemd.

Afgelopen week werd bekend dat bij meerdere oud-functionarissen huiszoekingen waren gedaan, waarbij miljoenen dollars aan contant geld werden gevonden. Ook werden documenten en elektronische apparaten in beslag genomen. In september werd oud-minister van Defensie Juansher Burchuladze gearresteerd op verdenking van witwassen en machtsmisbruik.

Garibashvili diende twee termijnen als premier en geldt als een goede bondgenoot van oud-premier en partijleider van Georgische Droom, Bidzina Ivanishvili. Er gaan stemmen op dat de corruptieonderzoeken in het land kunnen duiden op een onderlinge strijd binnen de leiding van die partij.

Diep verdeeld

De partij wordt er door critici van beticht de mogelijke EU-toetreding van Georgië, dat nu kandidaat-lidstaat is, tegen te werken. Ook zou het land onder Georgische Droom opschuiven richting Rusland. De partij heeft die aantijgingen altijd ontkend.

Georgië is politiek diep verdeeld. Vanwege een boycot door grote oppositiepartijen won Georgische Droom begin oktober de lokale verkiezingen met 80 procent van de stemmen. Volgens de oppositie was onder meer bij die verkiezingen sprake van grootschalige stemfraude. Protesten tegen de regeringspartij worden al lange tijd hard de kop ingedrukt.