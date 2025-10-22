Eigenaar Gucci verkoopt minder luxeproducten, boekt lagere omzet

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Kering, de eigenaar van onder meer de merken Gucci, Balenciaga en Yves Saint Laurent, heeft in het afgelopen kwartaal minder tassen, schoenen, sieraden en andere producten verkocht. Ook heeft het luxeconcern een lagere omzet geboekt.

De omzet en verkopen waren wel beter dan analisten volgens persbureau Bloomberg hadden verwacht. De vraag naar de luxeproducten in Noord-Amerika is toegenomen. Ondanks dat daalde de omzet van Kering in het derde kwartaal met 5 procent vergeleken met een jaar eerder naar zo'n 3,4 miljard euro. De prestaties van Kering blijven "ver onder die van de markt", zegt de onlangs aangetreden topman Luca de Meo in een verklaring. "We werken onvermoeibaar aan onze ommekeer."

De omzet van Gucci zakte met 14 procent, een iets kleinere daling dan verwacht. Die van Yves Saint Laurent viel ook iets lager uit. De omzet van het merk Bottega Veneta steeg juist licht. Ook deze twee merken boekten betere resultaten dan verwacht.

Zwakke vraag

Gucci is het belangrijkste merk van Kering. Het Italiaanse modemerk kampt met een zwakke vraag. Dat heeft ertoe geleid dat het merk twee keer een nieuwe hoofdontwerper kreeg in ongeveer twee jaar tijd.

Hoewel de verkoopresultaten bleven dalen in de regio waar onder meer China onder valt, verbeterden die wel dankzij de lancering van nieuwe tassen, heeft financieel directeur Armelle Poulou aan journalisten verteld. Het gaat volgens haar bijvoorbeeld om de GG mini-tas en een kleinere versie van de Giglio-tas. Ook in Noord-Amerika ging het beter en werd de Giglio-tas goed ontvangen.