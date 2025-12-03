Brussel maakt plan voor onafhankelijkheid Chinese grondstoffen

BRUSSEL (ANP) - Brussel wil in 2026 een centrum voor zogeheten kritieke grondstoffen oprichten om zo minder afhankelijk te worden van de import uit bijvoorbeeld China. Dat staat in een voorgesteld plan van de Europese Commissie. Het gaat om zeldzame grondstoffen zoals kobalt en lithium, die essentieel zijn voor de productie van batterijen en accu's.

Vanuit het centrum wil Brussel kijken hoe het lidstaten kan helpen aan meer van dit soort grondstoffen. Dat kan door bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop of het aangaan van partnerschappen met andere landen dan China, zoals Brazilië en Zuid-Afrika. Ook moet gekeken worden naar hergebruik van de grondstoffen die al in Europa zijn, zoals door recycling.

Ook wil de Commissie kijken waar het bedrijven kan helpen met geld voor de aanschaf van de belangrijke grondstoffen. Als de EU minder afhankelijk wil worden van grondstoffen uit China, zal ze bereid moeten zijn daar iets meer voor te betalen, aldus een hoge EU-functionaris. "Ik kan het niet simpeler zeggen."

Grondstoffen

Begin 2026 begint de Commissie met een pilot waarbij lidstaten gezamenlijk grondstoffen zullen inkopen en een voorraad zullen aanleggen. Welke lidstaten dat precies zijn, is nog niet bekendgemaakt. Ook zal de Commissie begin 2026 een voorstel doen om de export van schroot te beperken, als die gebruikt kan worden voor de recycling van zeldzame grondstoffen.

Brussel hamert al langer op minder import van de grondstoffen uit China, omdat ze belangrijk zijn voor de onafhankelijkheid van de auto-, technologie- en defensie-industrie. China legt geregeld importbeperkingen op voor de grondstoffen, waar het land iets voor in ruil wil. Eurocommissaris Stéphane Séjourné (Industrie) noemde de grondstoffen eerder een "knuppel" van Beijing.