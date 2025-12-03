Magnum denkt dat totale ijsmarkt groeit naar 90 miljard in 2029

AMSTERDAM (ANP) - The Magnum Ice Cream Company verwacht dat de wereldwijde ijsmarkt groeit naar ongeveer 90 miljard euro in 2029. De afgesplitste ijstak van Unilever rekent op sterkere groei in opkomende markten dan in ontwikkelde markten, staat in de prospectus die het bedrijf woensdag heeft gepubliceerd.

Het bedrijf, waaronder ijsmerken vallen als Magnum, Cornetto en Ben & Jerry's, maakt maandag zijn debuut op de Amsterdamse aandelenbeurs. Het ijsbedrijf gaat ook naar de beurzen in Londen en New York.

Het in Amsterdam gevestigde concern schat de wereldwijde ijsmarkt op 75 miljard euro op 31 december 2024. In ontwikkelde markten wordt nu gemiddeld nog meer ijs gegeten dan in opkomende markten, en ook zijn er meer winkels waar ijs te koop is. Maar door stijgende inkomens zal er ook meer ijs gegeten worden in opkomende markten, zoals Brazilië, India, Indonesië en Mexico, verwacht de onderneming.