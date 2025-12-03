Politico: EU zet Rusland op zwarte lijst van witwaslanden

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie gaat Rusland toevoegen aan haar zwarte lijst van landen met een hoog risico op witwassen en financiering van terrorisme. Dat meldt Politico op basis van ingewijden en een door de nieuwssite ingezien document.

De wereldwijde waakhond Financial Action Task Force (FATF) schorste Rusland al als lid na de invasie van Oekraïne, maar slaagde er door verzet vanuit bijvoorbeeld China niet in het land op de zwarte lijst te zetten. Dit ondanks bewijzen die door de Oekraïense regering werden aangedragen.

In Brussel riepen EU-parlementariërs de Europese Commissie al herhaaldelijk op te doen wat de FATF niet kon. Dat lijkt gelukt, want Politico heeft een concept gezien van een Europees besluit om Rusland inderdaad op de zwarte lijst te zetten.

Volgens Politico verplicht deze stap financiële instellingen nog voorzichtiger te worden ten aanzien van zakendoen met Rusland en Russische bedrijven. Door andere sancties tegen Rusland is dat sowieso al lastiger geworden.