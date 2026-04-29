Brussel: Meta faalt bij weren kinderen onder 13 van platforms

BRUSSEL (ANP) - Meta houdt zich niet aan EU-regels omdat het er niet in slaagt kinderen onder de 13 jaar van Instagram en Facebook te weren. Dat concludeert de Europese Commissie. In Meta's eigen voorwaarden staat een minimumleeftijd van 13 jaar, maar dit lijkt het bedrijf zelf niet te handhaven, aldus Brussel.

Kinderen onder de 13 jaar kunnen een account met een andere geboortedatum aanmaken. Meta heeft wel een tool om leeftijd te verifiëren, maar die is lastig te gebruiken en niet effectief. En dat terwijl kinderen onder de 13 jaar wel worden blootgesteld aan content die niet gepast is voor hun leeftijd via Facebook en Instagram, oordeelt de Commissie.

"Bovendien lijkt Meta het beschikbare wetenschappelijke bewijs te negeren dat aantoont dat jonge kinderen kwetsbaarder zijn voor mogelijke schadelijke gevolgen van diensten zoals Facebook en Instagram", schrijft de Commissie. Brussel schat in dat in de EU ongeveer tussen de 10 en 12 procent van de kinderen onder de 13 jaar een account heeft op Instagram of Facebook.

Boete

Brussel wil dat Meta meer gaat doen om minderjarigen van Instagram en Facebook te weren. Meta mag nu verweer aanleveren om aan te tonen dat de Europese wet inzake digitale diensten (DSA) niet overtreedt. Ook kan het bedrijf maatregelen nemen. Als dat niet lukt, kan dat leiden tot een boete. Die kan oplopen tot maximaal 6 procent van de wereldwijde jaaromzet van het bedrijf.

De Commissie lanceerde twee weken geleden een leeftijdsverificatie-app, die mogelijk gebruikt kan worden door lidstaten en socialemediabedrijven. De app is nog niet beschikbaar voor gebruik.