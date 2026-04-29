Olieconcern TotalEnergies beloont aandeelhouders na winstsprong

Economie
door anp
woensdag, 29 april 2026 om 8:49
PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies beloont aandeelhouders na een flinke winststijging in het eerste kwartaal. Via een hoger dividend en nieuwe aandeleninkopen profiteren de aandeelhouders van het concern mee van de flink gestegen olie- en gasprijzen door de Iranoorlog.
De winst van TotalEnergies steeg in de eerste drie maanden van dit jaar met 29 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 5,4 miljard dollar. TotalEnergies is nu van plan om in het tweede kwartaal voor maximaal 1,5 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen, maakte het bedrijf woensdag bekend. Het concern verhoogt daarnaast het kwartaaldividend naar 0,90 euro per aandeel, van 0,85 euro.
In februari zei TotalEnergies al dat het dit jaar voor 3 miljard tot 6 miljard dollar aan eigen aandelen zou inkopen bij een olieprijs van 60 tot 70 dollar per vat. De olieprijs is sindsdien echter gestegen tot boven de 100 dollar. Ook andere oliebedrijven maken hierdoor flinke winsten.
