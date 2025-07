China veroordeelt Amerikaans vertrek uit UNESCO

BEIJING (ANP/AFP/RTR) - China heeft teleurgesteld gereageerd op het Amerikaanse besluit om weer uit de VN-organisatie UNESCO te stappen. "Dit is niet het gedrag dat je van een verantwoordelijk groot land zou verwachten", reageerde een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. "China heeft het werk van UNESCO altijd vol overgave gesteund."

UNESCO, dat onder meer gaat over Werelderfgoed, wordt door het Witte Huis verweten doelen te steunen die "woke zijn en verdeeldheid zaaien". Trump trok zijn land tijdens zijn eerste ambtsperiode ook terug uit de VN-organisatie en doet dat nu opnieuw. De VS waren in 2023 juist weer toegetreden tot de organisatie nadat de Democraat Joe Biden president was geworden. Amerikaanse functionarissen stelden toen dat China aan invloed won door de Amerikaanse afwezigheid.