Brussel: Musk heeft vrijheid om 'gekke uitspraken' EU te doen

BRUSSEL (ANP) - "Het ligt binnen de vrijheid van meningsuiting om compleet gekke uitlatingen te doen", laat een woordvoerder van de Europese Commissie weten na opmerkingen van Elon Musk. De eigenaar van X suggereerde de EU volledig af te schaffen en vergeleek op X de EU met het naziregime, nadat de Commissie het socialmediaplatform vrijdag een boete van 120 miljoen euro had gegeven.

X kreeg de boete onder meer om misleidende blauwe vinkjes. Die suggereren de authenticiteit van een X-gebruiker, terwijl dat niet per se het geval is, stelt Brussel. Ook krijgt X de boete vanwege een niet-transparante advertentiedatabank en beperkte toegang tot gegevens voor onderzoekers.

Brussel onderstreept dat de boete gericht is aan X als bedrijf, niet aan Musk als persoon. "Wij beboeten geen individuen, dat slaat nergens op", aldus de Commissie-woordvoerder.

X kan nog in beroep tegen de boete. Of X dat gaat doen, is nog niet bekend.