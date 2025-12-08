Meta komt EU tegemoet met keuze bij persoonlijke advertenties

BRUSSEL (ANP) - Meta komt de Europese Commissie tegemoet door gebruikers van Instagram en Facebook binnenkort de keuze te bieden om minder gepersonaliseerde advertenties te zien. Het Amerikaanse techbedrijf moest zijn beleid aanpassen om te ontkomen aan een boete, nadat Brussel eerder had vastgesteld dat Meta de Europese digitale regels had overtreden.

"Meta zal gebruikers de keuze geven tussen: instemmen met het delen van al hun gegevens en volledig gepersonaliseerde advertenties zien, of ervoor kiezen om minder persoonlijke gegevens te delen voor een ervaring met beperkte gepersonaliseerde advertenties", meldt de Commissie. Het bedrijf maakt de nieuwe reclameopties in januari bekend aan zijn gebruikers in de Europese Unie, volgens de Commissie.

De Commissie "erkent" de stap van Meta en zegt dat het voor het eerst is dat zo'n keuze beschikbaar is op Meta's platforms.