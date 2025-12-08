Regisseur Frans Weisz (87) overleden

Filmregisseur Frans Weisz is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt producent Matthijs van Heijningen, die zijn laatste film produceerde en goed bevriend met hem was, aan het ANP na berichtgeving hierover van NRC. Weisz leed aan de ziekte van Alzheimer.

Weisz is bekend van zijn films De Inbreker (1972), Rooie Sien (1975), Charlotte (1981), Leedvermaak (1989), Qui vive (2002), Happy End (2009), Hoogste Tijd (1995) en de televisieserie Bij nader inzien (1991). Voor Leedvermaak en Bij nader inzien kreeg hij een Gouden Kalf. Zijn laatste grote film was Het leven is vurrukkulluk, een verfilming van het gelijknamige boek van Remco Campert. In deze film uit 2018 speelde zijn zoon Géza de hoofdrol.

Weisz begon met een studie aan de toneelschool, maar gaf die na een jaar op om naar de Amsterdamse Filmacademie te gaan. Hij kreeg een studiebeurs voor de Italiaanse filmschool Centro Sperimentale di Cinematografia in Rome. Als zoon van twee Joodse ouders, van wie zijn vader werd vermoord in Auschwitz en zijn moeder de Holocaust overleefde, stond zijn leven in het teken van de Tweede Wereldoorlog. Zelf zat Weisz ondergedoken bij een boerengezin in Limburg.

Dagboek van een filmmaker

In 1981 maakte hij de geprezen film Charlotte over de Joodse kunstenares Charlotte Salomon. Weisz beschouwde Charlotte als een van zijn belangrijkste films: "Ik zou mijn leven kunnen indelen in de periode vóór Charlotte en na Charlotte," zei hij in een NRC-interview.

In 2023 kwam het boek Dagboek van een filmmaker uit, waarin stukken uit dagboeken zijn gebundeld die hij bijhield gedurende de opnames van zijn films.