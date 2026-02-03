Brussel onderzoekt Chinees windmolenbedrijf om subsidies

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie doet onderzoek naar het Chinese windmolenbedrijf Goldwind vanwege mogelijk oneerlijke concurrentie door subsidies. Het bedrijf levert windturbines aan landen in de EU. De Commissie heeft vermoedens dat "Goldwind mogelijk buitenlandse subsidies heeft ontvangen die de interne markt van de EU kunnen verstoren".

De Commissie maakt niet direct duidelijk of ze het vermoeden heeft dat die subsidies door China zijn verleend, maar benadrukt wel dat daar het hoofdkantoor is gevestigd.

Naast subsidies zou Goldwind ook belastingvoordelen en leningen hebben gekregen. Daarmee zou het bedrijf zijn windturbines voordeliger kunnen aanbieden op de markt, waardoor het een betere concurrentiepositie heeft tegenover zijn concurrenten.

De Commissie gaat nu een "diepgaand onderzoek" uitvoeren om de vermoedens te bevestigen. Hoe lang dat precies zal duren, is nog niet bekend.