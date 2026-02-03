FNV-voorman: formerende partijen leggen bom onder pensioenakkoord

UTRECHT (ANP) - Het plan van de formerende partijen in Den Haag om de AOW-leeftijd sneller te verhogen legt een bom onder het pensioenakkoord. Dat zegt interim-voorzitter van vakbond FNV Dick Koerselman dinsdag in gesprek met het ANP. Hij noemt het "moreel verwerpelijk" dat D66, CDA en VVD de spelregels rond de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel willen openbreken. Dit plan maakt het volgens hem eigenlijk ook onmogelijk voor FNV om zaken met het nieuwe kabinet te doen.

"Dat pikken we niet", geeft Koerselman aan, en hij sluit acties van de grootste vakbond van Nederland niet uit. "Het Malieveld, het Museumplein, als het nodig is zullen we dat zeker gaan doen."

In het in 2019 gesloten pensioenakkoord tussen kabinet, werkgevers en vakbonden was afgesproken dat de AOW-leeftijd met acht maanden stijgt voor ieder extra jaar levensverwachting. Maar de formerende partijen willen dat de AOW-leeftijd vanaf 2033 met ieder extra jaar levensverwachting ook met een volledig jaar stijgt.

'Inkorten WW onaanvaardbaar'

Koerselman hekelde vrijdag al de bezuinigingen die de partijen hebben voorgesteld voor bijvoorbeeld de WW en de zorg. In een tijd waarin bedrijven weer met grotere ontslagrondes komen, vindt hij het inkorten van de WW van twee naar één jaar onaanvaardbaar. "Dit is een aanval op de sociale zekerheid. Het resultaat van 100 jaar vakbondswerk dreigt met een pennenstreek van tafel te worden geveegd."

Volgens de bond zijn er andere manieren voor het nieuwe kabinet om miljarden vrij te krijgen voor het verhogen van de defensie-uitgaven. "Bijvoorbeeld door het begrotingstekort op te rekken naar 3 procent." Ook zou er meer belasting kunnen worden geheven bij de allerrijksten, stelt Koerselman.

Extra investeringen onderwijs

Overigens vindt FNV het wel goed nieuws dat D66, CDA en VVD een aantal bezuinigingen van het huidige kabinet willen terugdraaien. "Maar dat is niet voldoende. Bijvoorbeeld voor het onderwijs zouden we juist over extra investeringen moeten praten."

Koerselman hoopt dat de formerende partijen voordat ze hun ministersploeg presenteren nog plannen wijzigen. Volgens de FNV-voorman hebben de partijen aan de formatietafel meerdere keren aangegeven dat ze ook samenwerking zoeken met het maatschappelijke middenveld, oftewel met organisaties als FNV. Maar als hun plannen niet veranderen, valt er in de ogen van Koerselman weinig te praten. "Dan wordt het een kort gesprek, want dan valt er geen zaken te doen."