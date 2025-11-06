Brussel onderzoekt grote beursuitbaters om mogelijk kartel

BRUSSEL (ANP) - De grote beursuitbaters Nasdaq en Deutsche Börse worden verdacht van kartelvorming. De Europese Commissie zegt een onderzoek te hebben geopend naar de twee financieel dienstverleners, omdat er aanwijzingen zouden zijn dat ze illegale afspraken hebben gemaakt. Daarbij zouden ze hebben beloofd elkaar niet te beconcurreren bij het aanbieden van bepaalde diensten. Ook worden ze verdacht van het maken van prijsafspraken.

Het Amerikaanse Nasdaq, met beurzen in Kopenhagen en Stockholm, en Deutsche Börse, het bedrijf achter de beurs in Frankfurt, zouden hebben samengespannen op het gebied van de handel in bepaalde derivaten. Dat zijn contracten die verhandeld kunnen worden en waarvan de waarde afhangt van een onderliggend product, bijvoorbeeld opties. Autoriteiten deden in september vorig jaar invallen bij de bedrijven.

Het delen van concurrentiegevoelige informatie of het maken van prijsafspraken is verboden, omdat dit de prijzen voor producten of diensten kunstmatig hoog kan houden.