Drie aanhoudingen voor mensensmokkel in Rotterdamse haven

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 12:55
ROTTERDAM (ANP) - De Arbeidsinspectie heeft woensdag bij een actie in de Rotterdamse haven drie mensen aangehouden op verdenking van mensensmokkel en illegale tewerkstelling. Bij de actie zijn ook zes Oezbeken en Algerijnen aangetroffen die illegaal in Nederland verbleven en onder meer in de bouw werkten. Zij zijn overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie, meldt de inspectie donderdag.
Een van de verdachten is een werknemer van een bouwbedrijf die zelf volgens de inspectie al jarenlang illegaal in Nederland verblijft. Samen met de andere verdachten zou hij al meer dan vijf jaar mensen hebben gefaciliteerd om illegaal in Nederland te verblijven en te werken.
Bij de actie zijn een bedrijfspand en twee woningen doorzocht. Daarbij zijn twee auto's en een bedrijfsbus in beslag genomen. Een van de auto's heeft volgens de inspectie een nieuwwaarde van 410.000 euro.
