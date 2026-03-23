Brussel roept lidstaten op na te denken over gasvoorraad winter

BRUSSEL (ANP) - Lidstaten moeten vanwege de oorlog in het Midden-Oosten nu al nadenken over hun gasvoorraad voor de komende winter, waarschuwt de Europese Commissie.

Vanwege de afhankelijkheid van import van gas door de Straat van Hormuz worden lidstaten opgeroepen op "gecoördineerde wijze en tijdig te beginnen met het vullen van de gasreserves en de voorbereidingen voor de komende winter", meldt de Commissie.

Eurocommissaris Dan Jørgensen (Energie) ziet dat de EU beter is voorbereid dan tijdens de energiecrisis van 2022 door de oorlog in Oekraïne. Maar door nu al de gasreserves aan te vullen hoopt hij dat de EU "de druk op de prijzen kan verlichten en de drukte aan het einde van de zomer vermijdt. In deze moeilijke tijden is het cruciaal dat we er alles aan doen om onze burgers en bedrijven te beschermen", stelt hij.