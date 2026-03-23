EU-handelsverdrag met Mercosur vanaf 1 mei voorlopig van kracht

BRUSSEL (ANP) - De handelsovereenkomst tussen de EU en Mercosur-landen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay gaat vanaf 1 mei voorlopig in werking treden. Dat meldt de Europese Commissie maandag. Wederzijdse importtarieven worden met de handelsdeal afgeschaft of verminderd op bepaalde producten.

De handelsdeal is vanaf mei in ieder geval van kracht tussen de EU en Argentinië, Brazilië en Uruguay, die de ratificatieprocedures hebben voltooid. De definitieve goedkeuring van Paraguay wordt binnenkort verwacht, meldt de Commissie.

De Commissie en de lidstaten hebben al ingestemd met de overeenkomst. Het Europees Parlement moet de deal nog goedkeuren, maar dat zal nog enige tijd duren. Begin dit jaar stemde een meerderheid van het parlement ervoor de deal eerst door het Europese hof te laten bekijken voordat erover wordt gestemd.

Volgens de Commissie staat het haar vrij een handelsovereenkomst wel al uit te voeren volgens het Europees Verdrag omdat het nog gaat om een voorlopige deal.