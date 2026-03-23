D66 verdedigt dat asielkinderen soms zullen worden opgesloten

DEN HAAG (ANP) - D66 verdedigt de keuze van het kabinet om asielkinderen in bepaalde gevallen met hun gezin op te sluiten na invoering van het Europese migratiepact in juni. Gezinnen die hiernaartoe zijn gekomen via Schiphol en die op basis van hun herkomstland weinig kans maken op een verblijfsvergunning, kunnen dan terechtkomen in een detentiecentrum in Zeist om hun procedure af te wachten. GroenLinks-PvdA, Volt en ChristenUnie vrezen dat kinderen daardoor geestelijke schade oplopen.

Robert van Asten van D66 ziet liever dat gezinnen in een normaal asielzoekerscentrum komen. Maar als besloten is dat ouders naar een gesloten centrum moeten, vindt hij het in het belang van de kinderen als die zich daarbij voegen en het gezin bij elkaar blijft.

"Dat is toch niet een plek waar kinderen zich vrij en veilig kunnen voelen?", vroeg Laurens Dassen (Volt) tijdens het debat over het pact. "Het belang van het kind is nooit om te worden opgesloten", vindt Lisa Westerveld (GroenLinks-PvdA). Samen met Don Ceder van de ChristenUnie hebben de Kamerleden een wijzigingsvoorstel ingediend, waardoor de mogelijkheid om kinderen vast te zetten wordt geschrapt. Zij zijn ervan overtuigd dat het kabinet verder gaat dan het migratiepact voorschrijft.

Met dat laatste is Jeltje Straatman van de coalitiepartij CDA het niet eens. Haar interpretatie is juist dat het kabinet hierin de afspraken uit het migratiepact opvolgt. Ze vindt dat het mogelijk moet zijn om asielkinderen in "uitzonderlijke situaties" op te sluiten als ze wachten op hun asielprocedure. "Heeft het mijn voorkeur? Nee", aldus het Kamerlid.