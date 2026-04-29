Brussel staat tijdelijk meer staatssteun toe om energiecrisis

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie gaat tijdelijk toestaan dat lidstaten meer staatssteun verlenen aan bedrijven die in de knel zitten door de energiecrisis door de oorlog in het Midden-Oosten. Brussel staat toe dat meer geld wordt gegeven aan de landbouw-, visserij- en transportsector. Deze sectoren hebben te maken met prijsstijgingen voor brandstof of kunstmest. Ook voor industrie die veel energie verbruikt, komen soepelere regels voor staatssteun.

Voor landbouw, visserij en transport krijgen lidstaten de ruimte om tot 70 procent van de extra kosten door de energiecrisis te vergoeden. De extra kosten berekenen lidstaten zelf door te kijken naar het verschil in kosten en verbruik van voor en na het begin van de oorlog. Bedrijven in deze sectoren kunnen dan aanspraak maken op maximaal 50.000 euro staatssteun per bedrijf.

Er komt ook verruiming voor energie-intensieve bedrijven, zoals staal- of chemiebedrijven, die al in aanmerking kwamen voor staatssteun voor het betalen van elektriciteitskosten. In plaats van 50 procent van de elektriciteitskosten, mogen deze bedrijven maximaal 70 procent van de kosten voor stroom laten dekken door staatssteun. Daarvoor hoeven ze geen extra toezeggingen te doen om minder CO2 uit te stoten.

Minder fossiele brandstoffen

De versoepelde regels voor staatssteun gelden tot en met 31 december dit jaar. Lidstaten die gebruik willen maken van de soepelere staatssteunregels moeten dit melden bij de Commissie. Die zegt de verzoeken dan "snel" te willen goedkeuren.

Met het versoepelen van de regels komt de Commissie tegemoet aan de oproep van lidstaten om iets te doen aan de stijgende energieprijzen. Brussel blijft herhalen dat het verminderen van de import van fossiele brandstoffen de beste manier is om energieprijzen in Europa omlaag te brengen.