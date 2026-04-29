Je raakt met afslankinjecties meestal pas na maanden echt grote aantallen kilo’s kwijt, en het tempo hangt sterk af van je startgewicht, dosis en leefstijl. Gemiddeld gaat het om zo’n 5–7 procent lichaamsgewicht na 3 maanden en 12–15 procent na een jaar, wat grofweg neerkomt op 5 kilo in een paar maanden en 10–20 kilo in een jaar of langer bij iemand met obesitas

Hoe snel smelten de kilo’s?

Uit studies met middelen als semaglutide ( Ozempic /Wegovy) en tirzepatide (Mounjaro) blijkt dat mensen na 3 maanden ongeveer 5–7 procent van hun startgewicht verliezen. Na 6 maanden loopt dat op tot circa 8–12 procent, en na 12 maanden tot gemiddeld 12–17 procent. Sommige gebruikers halen 20 procent of meer gewichtsverlies, maar lang niet iedereen.

Zonder blijvende leefstijlverandering is de kans groot dat de kilo’s na stoppen met de prik eenvoudig terugkomen

5, 10 of 20 kilo: reële tijdlijn

vaak binnen 8–12 weken bij mensen met obesitas die goed op de injectie reageren, mits ook voeding en beweging meeveranderen. 10 kilo : meestal pas na 4–9 maanden, afhankelijk van startgewicht en dosis.

: meestal pas na 4–9 maanden, afhankelijk van startgewicht en dosis. 20 kilo: vaak een traject van 12–24 maanden, vooral haalbaar bij een hoog startgewicht en langdurig gebruik.

Afslankinjecties zorgen gemiddeld voor 12 tot 15 procent gewichtsverlies na een jaar, niet voor 10 kilo in een paar weken.

Artsen benadrukken dat afslankinjecties geen tovermiddel zijn: zonder blijvende leefstijlverandering is het risico op jojo-effect na stoppen groot. Bovendien zijn de middelen alleen geregistreerd en vergoed binnen specifieke medische indicaties, niet als snelle cosmetische oplossing.

Voor je bikini is het nu veel te laat Onderzoek naar semaglutide laat zien dat patiënten gemiddeld 2 procent van hun lichaamsgewicht per maand verliezen in de eerste zes maanden, daarna rond 1 procent per maand. Voor iemand van 100 kilo komt dat neer op ongeveer 6 kilo gewichtsverlies na 3 maanden en 12–15 kilo na een jaar. De beloofde “10 kilo eraf” is dus vaker een kwestie van een half tot een heel jaar dan van een paar weken

Risico’s en grenzen

Veelgebruikte bijwerkingen zijn misselijkheid, buikklachten, diarree of verstopping, duizeligheid en soms sombere gevoelens. Langdurig gebruik en hogere doseringen vergroten de kans op klachten, waardoor begeleiding door een arts essentieel is. Nederlandse richtlijnen plaatsen deze medicatie nadrukkelijk pas ná leefstijlinterventies, en adviseren terughoudendheid bij gebruik buiten de officiële indicaties.

Wie vooral een snelle bikini- of pakjes-oplossing zoekt, komt met afslankinjecties bedrogen uit: het is eerder een langdurig medisch traject dan een snelle summer body-hack.