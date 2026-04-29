Stiekem scrollen: verrassend veel Nederlanders gluren in telefoon van partner

We zeggen dat we elkaar vertrouwen, maar ondertussen pluizen we massaal de smartphone van onze geliefde door. Uit nieuw onderzoek van ThePhoneLab blijkt dat ruim een kwart van de Nederlanders weleens stiekem in de telefoon van hun partner kijkt.

Liefst 27 procent van de respondenten geeft toe zonder medeweten door apps, chats of foto’s te hebben gescrold. En net zoveel mensen vermoeden dat hun partner hetzelfde doet.

Tweederde laat weten dat hun partner de toegangscode van hun telefoon kent en 62 procent vindt het geen probleem om elkaars telefoon te gebruiken. Maar achter die openheid schuilt een ander verhaal.

Vals gevoel van controle

Bijna 1 op de 10 Nederlanders houdt zelfs actief het online gedrag van hun partner in de gaten. Likes, volgers, reacties – alles wordt gecheckt.

Volgens relatietherapeut Vanessa Muyldermans is dat gedrag herkenbaar. „Codes worden vaak gedeeld als het goed gaat in een relatie . Maar bij onzekerheid gaan mensen eerder extern zoeken naar antwoorden, bijvoorbeeld door een telefoon te checken”, zegt ze tegen Metro.

Maar dat helpt zelden, waarschuwt ze. „Je creëert een vals gevoel van controle en vermijdt het echte probleem. Op de lange termijn kan dat juist voor meer wantrouwen zorgen.”

Jong en oud gaat de mist in

Het is niet alleen een jongerenprobleem. Onder Nederlanders tot 60 jaar geeft zo’n 30 procent toe weleens digitaal te hebben gesnuffeld. Blijkbaar is de verleiding groot, ongeacht leeftijd.

Volgens Boris Blijham zegt dat veel over onze omgang met privacy . „Wat op je telefoon staat, is vaak persoonlijker dan wat in je nachtkastje ligt. Toch gaan we er vaak vanuit dat we alles van elkaar weten.”

Hoeveel privacy is normaal?

Wat is gezond in een relatie? Volgens psychotherapeut April Eldemire ligt de grens duidelijker dan veel mensen denken. „Niemand mag ooit het gevoel hebben dat hij of zij elke gedachte, elk stukje van zijn persoonlijke geschiedenis of elke interactie met zijn partner móét delen.”

Sterker nog: volledige openheid afdwingen kan juist averechts werken. „Geen van beiden mag ooit het gevoel krijgen dat ze hun betrouwbaarheid moeten bewijzen door elk wachtwoord, elke digitale actie of anderszins te delen”, aldus de psychotherapeut.