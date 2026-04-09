Brussel: tol Straat van Hormuz in strijd met internationaal recht

BRUSSEL (ANP) - Een tolheffing door de Straat van Hormuz is niet in lijn met het internationale recht, benadrukt een woordvoerder van de Europese Commissie. "Het internationaal recht garandeert de vrijheid van scheepvaart", aldus de woordvoerder. "In principe betekent het dat er helemaal geen betaling of tol geheven mag worden."

De Commissie roept alle partijen op het internationale recht te respecteren. "Het is natuurlijk aan de betrokken bedrijven en rederijen zelf om te bepalen of ze deze vergoeding willen betalen", aldus een andere woordvoerder van de Commissie. "En dit is dan ook een beslissing die de bedrijven zelf nemen, waarbij ze wellicht ook de verschillende belangen tegen elkaar afwegen."

Iran is van plan een tol van 1 dollar per olievat te heffen voor schepen die door de Straat van Hormuz willen varen.

Het is nog onduidelijk of de zeestraat weer open is. Na nieuwe aanvallen van Israël op Libanon melden Iraanse persbureaus dat deze weer is gesloten.