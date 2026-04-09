Bijna tachtig nieuwe wolven in Nederland vastgesteld

DEN HAAG (ANP) - De wolvenpopulatie in Nederland lijkt nog steeds toe te nemen. Vorig jaar zijn via DNA-onderzoek 131 verschillende wolven vastgesteld, waarvan er 79 'nieuw' zijn. Dat houdt in dat voor het eerst DNA van deze wolven in Nederland is aangetroffen. De cijfers staan in een rapportage van BIJ12, de organisatie die voor de provincies wolvenzaken regelt.

In 2024 waren 101 wolven door DNA-onderzoek aangetoond. Daarbij ging het om zowel nieuwe als eerder geïdentificeerde dieren.

Van de nieuwe wolven is 70 procent nakomeling van Nederlandse wolvengroepen. De andere nieuwkomers komen vooral uit Duitsland. In Nederland leven naar schatting veertien roedels (ouderparen met jongen). Van tien roedels is vorig jaar via het Wolvenmeldpunt bevestigd dat er welpen zijn geboren.

Aantallen

Afgelopen september meldde BIJ12 dat er dertien wolvengroepen zijn. In een rapportage van juni vorig jaar berichtte de organisatie nog over elf roedels. Vorig jaar zijn twee nieuwe wolvengroepen vastgesteld in Drenthe: de Middenveld-roedel (gemeente Midden-Drenthe) en de Zuid-Drentse roedel (Westerveld). Ook is geconstateerd dat er een groep oostelijk van de Gelderse Vallei-Noord zit. Dat is net over de grens van de Noordwest-Veluwe.

Het is volgens BIJ12 niet mogelijk om precies aan te geven hoeveel wolven er in Nederland leven. Dat komt doordat wolven grote afstanden afleggen, soms geen sporen achterlaten en Nederland in- en uitlopen.

Terug in Nederland

Na ongeveer 150 jaar afwezigheid werden in 2015 voor het eerst weer wolven in Nederland waargenomen. In 2018 vestigde een wolf zich op de Veluwe. Een jaar later vestigde het eerste wolvenpaar zich in Nederland. De dieren waren afkomstig uit Duitsland en kregen nog in 2019 welpen. In hun territorium (Noord-Veluwe) werden jarenlang jongen geboren. De aanwezigheid van dit paar in Nederland is in 2025 opnieuw vastgesteld. BIJ12 noemt dat bijzonder. "Beide wolven zijn inmiddels op leeftijd, minimaal 8 à 9 jaar oud. Een wolf in het wild wordt gemiddeld 6 jaar oud."

Sinds 2015 is van in totaal 259 verschillende wolven aangetoond dat ze in Nederland waren. Van deze wolven kwam 56 procent uit Nederland, 18 procent uit Duitsland en 6 procent uit België. Van de resterende dieren is de herkomst onbekend.

BIJ12 heeft sinds 2015 81 dode wolven geregistreerd, waarvan 29 in 2025. Na het verkeer is onderlinge concurrentie bij wolven de meest voorkomende doodsoorzaak. "Elke roedel heeft zijn eigen territorium", legt Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging uit. "En als een wolf van buiten de roedel dit territorium binnenkomt, wordt die verjaagd. En als het dier niet kan wegkomen, wordt het gedood."