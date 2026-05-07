Cruiserederij: mensen aan boord Hondius "heel saamhorig"

door anp
donderdag, 07 mei 2026 om 13:41
DEN HAAG (ANP) - De situatie aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius is "vrij goed", meldt een woordvoerder van rederij Oceanwide Expeditions. "De mensen zijn heel saamhorig." Volgens de woordvoerder helpt het daarbij dat er op dit moment geen mensen met symptomen van het hantavirus aan boord zijn van het schip. "Natuurlijk gaat de ene persoon beter met deze situatie om dan de andere, maar het is rustig aan boord."
De Hondius is woensdag vertrokken uit Kaapverdië en wordt dit weekend verwacht op Tenerife, een van de Spaanse Canarische Eilanden. Drie mensen zijn woensdag van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. Een van hen, een Duitse vrouw (65), is in stabiele toestand naar een ziekenhuis in Düsseldorf gebracht. Zij is nauw verwant aan een eerder overleden opvarende van het cruiseschip. Twee patiënten zijn overgebracht naar het Leids Universitair Medisch Centrum en het Nijmeegse Radboudumc. Zij zijn mogelijk besmet met het virus.
