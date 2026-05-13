Brussel wil één ticket voor treinreizen in EU met overstap

BRUSSEL (ANP) - Treinreizigers moeten één ticket kunnen boeken voor een reis met verschillende EU-spoorwegmaatschappijen. Dat staat in een voorstel dat de Europese Commissie woensdag heeft gepresenteerd.

Brussel wil dat het boeken van een treinreis met overstap net zo makkelijk wordt als voor een vliegreis. Internationaal reizen met de trein binnen Europa blijft ingewikkeld. Spoorwegmaatschappijen laten via hun ticketwebsites vaak geen alternatieven zien en voor verschillende delen van de reis moeten aparte kaartjes worden gekocht.

Daarom moet het mogelijk worden om een treinreis te boeken tussen verschillende landen en met verschillende spoorwegmaatschappijen via één onlineticket, zo wil de Commissie.

Neutraal

Daarvoor is het nodig dat spoorwegmaatschappijen hun ticketprijzen en reistijden delen, met elkaar en met onlineverkoopplatforms. Spoorwegmaatschappijen met een marktaandeel van 50 procent, zoals de NS, worden verplicht om ook de treinreizen van alternatieve vervoersmaatschappijen aan te bieden via hun platform. Alle tickets moeten op een neutrale manier worden gepresenteerd via de verkoopwebsite.

De Commissie onderkent dat dominante spoorwegmaatschappijen niet blij zullen zijn met het aanbieden van tickets van concurrenten via hun websites. Maar ze gelooft dat het treinreizen aantrekkelijker zal maken, wat uiteindelijk ook meer reizigers voor deze spoorwegmaatschappijen oplevert, aldus een hoge bron binnen de Commissie.

Passagiersrechten

Het enkele ticket biedt dezelfde passagiersrechten, staat in het voorstel. In geval van gemiste aansluiting kunnen treinreizigers aanspraak maken op omboeken, terugbetaling en compensatie.

De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nu gaan buigen over het voorstel.

Het Nederlandse kabinet is blij met de voorstellen. Ze passen bij de wens om internationaal reizen met de trein aan te moedigen, zegt staatssecretaris Annet Bertram (Infrastructuur en Waterstaat, CDA) in een verklaring. "Met deze voorstellen wordt het voor reizigers makkelijker om een treinreis te boeken in en door Europa."