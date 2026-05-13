Zweden en Polen grijpen opnieuw in met lagere brandstofbelasting

STOCKHOLM (ANP/AFP) - De Zweedse regering gaat opnieuw de belasting op autobrandstof verlagen om de stijgende prijzen door de oorlog in het Midden-Oosten tegen te gaan, werd woensdag bekend. Tegelijkertijd maakte Polen bekend dat een belastingverlaging op benzine en diesel opnieuw wordt verlengd, om consumenten en bedrijven te ondersteunen.

Zweden verlaagt de prijzen van benzine en diesel met 2,4 kroon, omgerekend 23 cent. In maart werd ook al een belastingverlaging aangekondigd. "We staan nu voor de grootste wereldwijde energiecrisis die de wereld ooit heeft meegemaakt. De situatie in het Midden-Oosten blijft instabiel en we zullen op de proef worden gesteld", zei de Zweedse minister van Energie Ebba Busch tijdens een persbijeenkomst.

De maatregel kost naar verwachting ongeveer 7,7 miljard kroon (710 miljoen euro) en maakt deel uit van een crisispakket ter waarde van in totaal 17,5 miljard kroon dat door de regering werd gepresenteerd.

Steunpakket

De Poolse regering kondigde woensdag aan dat het steunpakket voor brandstofprijzen, dat na een eerdere verlenging tot 15 mei zou lopen, in elk geval tot het einde van de maand van kracht blijft. Eind maart keurde de regering in Warschau een pakket goed om consumenten te ontlasten vanwege de stijgende olieprijzen. De btw op brandstof werd tijdelijk verlaagd van 23 naar 8 procent.

Ook behoudt de Poolse minister van Energie tot eind juni de mogelijkheid om de accijnzen op brandstof verder te verlagen. Voorlopig staat het tarief al op het minimum dat volgens EU-regels is toegestaan: omgerekend iets minder dan 7 eurocent per liter benzine en diesel. Ter vergelijking: in Nederland bedraagt de accijns op een liter benzine ongeveer 80 cent. Mede hierdoor zijn autobrandstoffen nergens in Europa zo duur als in Nederland. Het kabinet is niet van plan de accijnzen te verlagen.