Advocaten: slachtoffer heeft zichzelf gedood met hondenketting

DEN HAAG (ANP) - De advocaten van de 39-jarige Paul V. uit Leiden, tegen wie maandag achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging is geëist voor het verwurgen van zijn 30-jarige partner Laura, hebben woensdag in de rechtbank Den Haag betoogd dat de vrouw zichzelf van het leven heeft beroofd. Ze pleitten voor vrijspraak in de zaak tegen V.

Volgens justitie heeft V. de vrouw op 29 januari 2024 met een hondenketting gewurgd. V.'s advocaten menen dat hij juist heeft geprobeerd haar leven te redden toen hij haar in de woonkamer vond, haar hals omsnoerd door een hondenketting die aan een verwarmingsbuis was bevestigd. Zij haalden twee pathologen aan, die los van elkaar tot de conclusie kwamen dat de letsels van de vrouw waarschijnlijker passen bij zelfdoding dan bij moord.

De raadslieden betoogden dat het strafdossier in de zaak "niets bevat op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat V. de vrouw om het leven heeft gebracht". Ze wezen op het risico dat de politie heeft toegeredeneerd naar een misdrijfscenario.