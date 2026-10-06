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Brussel wil EU-normen ook buiten Europa kunnen laten vaststellen

Economie
door anp
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BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil normen voor Europese producten of diensten bij uitzondering ook buiten de EU kunnen laten vaststellen, meldt ze dinsdag in een voorstel.
Een norm is een soort document waarin de technische details staan waaruit een product of dienst bestaat. Dat verschilt van het formaat van een vel A4-papier tot de veiligheid van kinderspeelgoed of welke oplader op welk apparaat past. Die normen zijn niet automatisch verplicht, maar het vaststellen van een EU-norm zorgt ervoor dat een product of dienst makkelijker binnen de interne markt te verhandelen is.
Binnen de EU zijn er drie officiële organisaties die die normen kunnen vaststellen. De Commissie wil nu voor bepaalde sectoren, zoals AI, cyberveiligheid en batterijen, ook zo'n soort norm buiten de EU kunnen laten vaststellen. Dit omdat snelheid geboden is in dit soort sectoren. Dit mag alleen met instemming van de lidstaten, staat in het voorstel.
Wachttijd
"Dit zou innovatieve oplossingen helpen sneller de markt te bereiken", aldus de Commissie. De gemiddelde wachttijd voor een norm zou kunnen worden verlaagd van zes naar vier jaar, verwacht het dagelijks bestuur van de EU.
Met name kleine en middelgrote bedrijven hebben hier voordeel van, verwacht de Commissie. Die zijn vaak afhankelijk van een normstelling om te kunnen doorgroeien binnen de interne markt van de EU.
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