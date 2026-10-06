Essent tot en met 2030 sponsor schaatsteam Orie en Kramer

DEN BOSCH (ANP) - Sponsor Essent heeft zich tot en met 2030 verbonden aan de schaatsploeg van coach Jac Orie en commercieel directeur Sven Kramer. Dat heeft Team Essent dinsdag tijdens de teampresentatie in Den Bosch bekendgemaakt.

Essent is sinds 2024 sponsor van het schaatsteam waar onder anderen Joep Wennemars, Suzanne Schulting, Beau Snellink en Angel Daleman rijden.

"Het is mooi dat we nu kunnen verkondigen dat we een fantastisch traject hebben tot 2030", zei Kramer in Den Bosch. "Het is heel fijn dat we kunnen bouwen aan de toekomst en een stip aan de horizon hebben en tijd hebben met z'n allen."

In 2030 vindt het langebaanschaatsen van de Olympische Spelen, georganiseerd in de Franse Alpen, plaats in Thialf in Heerenveen.