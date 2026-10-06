ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Essent tot en met 2030 sponsor schaatsteam Orie en Kramer

Sport
door anp
anp061026167 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN BOSCH (ANP) - Sponsor Essent heeft zich tot en met 2030 verbonden aan de schaatsploeg van coach Jac Orie en commercieel directeur Sven Kramer. Dat heeft Team Essent dinsdag tijdens de teampresentatie in Den Bosch bekendgemaakt.
Essent is sinds 2024 sponsor van het schaatsteam waar onder anderen Joep Wennemars, Suzanne Schulting, Beau Snellink en Angel Daleman rijden.
"Het is mooi dat we nu kunnen verkondigen dat we een fantastisch traject hebben tot 2030", zei Kramer in Den Bosch. "Het is heel fijn dat we kunnen bouwen aan de toekomst en een stip aan de horizon hebben en tijd hebben met z'n allen."
In 2030 vindt het langebaanschaatsen van de Olympische Spelen, georganiseerd in de Franse Alpen, plaats in Thialf in Heerenveen.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (9)

Elke dag een schone onderbroek, maar ook een schoon T-shirt? Dit is het verschil

ANP-451409700

Emile Ratelband is kwijt (volgens De Telegraaf)

Gegenereerde afbeelding

Inbrekers zoeken eerst hier: de verstopplekken die je beter kunt vergeten

ing ziet vraag naar plaatsing zonnepanelen flink terugvallen1703826333

Heb je zonnepanelen? Zes energieleveranciers betalen in 2027 ineens meer voor je teruggeleverde stroom, zit jij bij een van hen?

influencer-abby-choi-800x600

Schedel van steenrijke influencer (28) gevonden in pan met wortelsoep

generated-image (8)

Wie altijd te laat komt, is meestal niet onbeleefd

Loading