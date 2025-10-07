ECONOMIE
Brussel wil import staal halveren en invoertarief verdubbelen

Economie
door anp
dinsdag, 07 oktober 2025 om 16:13
STRAATSBURG (ANP) - De Europese Commissie wil de importquota van staal naar de EU halveren om te voorkomen dat de Europese staalmarkt wordt overspoeld door buitenlands staal. Ook wil de Commissie het importtarief voor staal buiten de importquota verdubbelen. Dat schrijft Eurocommissaris Stéphane Séjourné (Industrie) op X.
Het voorstel beperkt de tariefvrije import van staal tot 18,3 miljoen ton per jaar, 47 procent minder dan de staalquota van 2024. Voor extra staalimport geldt een invoertarief van 50 procent, een verdubbeling van het huidige tarief van 25 procent.
