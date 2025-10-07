ECONOMIE
Djokovic moeizaam door naar kwartfinale in Shanghai

Sport
door anp
dinsdag, 07 oktober 2025 om 16:15

SHANGHAI (ANP) - Tennisser Novak Djokovic heeft met moeite de kwartfinale van het masterstoernooi in Shanghai bereikt. De 38-jarige Serviër was ondanks fysiek ongemak in drie sets te sterk voor de Spanjaard Jaume Munar: 6-3 5-7 6-2.
De viervoudig winnaar van het masterstoernooi kreeg al in de eerste set last en werd tussen de sets door gemasseerd aan zijn linkerkuit. Na een gewonnen eerste set waarin Djokovic geen breakpoints weggaf, kon Munar (28) in de tweede set goed partij bieden. De Spanjaard won de tweede set, die 1 uur en 15 minuten duurde (7-5), maar verloor de derde set.
Djokovic neemt het in de kwartfinale op tegen de Belg Zizou Bergs, de huidige nummer 44 van de wereld won van de Canadees Gabriel Diallo (3-6 7-5 7-6).
Jannik Sinner, de winnaar van vorig jaar, gaf zondag op tijdens zijn partij tegen Tallon Griekspoor. De Nederlander speelt later op de dag tegen de Monegask Valentin Vacherot voor een plek bij de laatste acht.
