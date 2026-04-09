Man krijgt celstraf na diefstal Fabergé-ei in Britse pub

LONDEN (ANP/AFP) - Een man die bij een Londense pub een handtas stal met een Fabergé-ei, is veroordeeld tot een celstraf van meer dan twee jaar. De 29-jarige verdachte, die schuld heeft bekend, had de tas meegenomen zonder zich te realiseren dat de inhoud miljoenen waard was.

De diefstal vond eind 2024 plaats op de rokersplek bij het café. De dief, een voormalige kok, handelde volgens de rechter "opportunistisch" en wist niet wat er in de tas zat. Hij ruilde de inhoud later voor drugs.

De buit bestond naast het met edelstenen versierde ei ook uit een duur horloge, laptop en bezittingen van het slachtoffer. Die raakte volgens de rechter in paniek toen ze zich realiseerde dat ze was bestolen. Het ei is van haar werkgever en nog steeds niet terecht.

De dief probeerde later met gestolen bankpasjes aankopen te doen bij supermarkten. De man is volgens zijn advocaat dakloos en verslaafd aan cocaïne. Hij moet de helft van zijn straf uitzitten voordat hij voorwaardelijk vrijkomt.