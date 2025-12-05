De bizarre transformatie van Kelly Osbourne: ‘Ik heb echt geen Ozempic gebruikt’

Kelly Osbourne (41) is in korte tijd bijna 40 kilo kwijtgeraakt na de geboorte van haar zoon Sidney. Half Hollywood slikt Ozempic , maar Kelly houdt het erop dat haar spectaculaire transformatie niets met het populaire diabetesmedicijn te maken heeft.

“Ik weet dat iedereen denkt dat ik het wel gebruikt heb”, zegt ze tegen Extra. “Ik heb echt geen Ozempic gebruikt, maar ik weet waarom iedereen denkt van wel. Mijn moeder Sharon Osbourne heeft het wel gebruikt.”

Zwangerschapsdiabetes

Volgens Kelly is haar gewichtsverlies puur het resultaat van een streng dieet. Ze schrapte suiker en koolhydraten nadat ze zwangerschapsdiabetes had ontwikkeld. “Ik had zwangerschapsdiabetes en ik moest het gewicht verliezen dat ik tijdens de zwangerschap was aangekomen”, legt ze uit. “Anders liep ik een groter risico om daadwerkelijk diabetes te krijgen, wat ik niet wilde. Door suikers en koolhydraten te schrappen, ben ik snel afgevallen.”

Groot Ozempic-fan

Kelly prees het middel eerder wél in een interview met E! News. “Ik vind het fantastisch!”, zei ze. “Er zijn miljoenen manieren om gewicht kwijt te spelen. Waarom zou je het niet doen via iets dat niet zo saai is als sporten? Mensen haten het, omdat ze het willen gebruiken. En de mensen die er een hekel aan hebben, zijn de mensen die het in het geheim doen of boos zijn omdat ze het niet kunnen betalen. Helaas is het nu heel duur, maar dat zal op termijn niet meer zo zijn, want het werkt echt.”

Sharon wél aan de Ozempic

Moeder Sharon Osbourne viel ook zo’n 40 kilo af, maar niet zonder bijwerkingen. “Ik ben een paar maanden heel ziek geweest”, vertelde ze in The Talk. “De eerste maanden was ik heel misselijk. Ik had heel de dag door last van mijn maag.” Toch heeft ze geen moment spijt: “Ik wou meteen resultaat zien en dat was ook het geval.”

Bekijk hieronder hoe Kelly er nu uitziet. Je herkent haar niet terug: