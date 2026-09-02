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Trump: aanval op Iran duurt niet te lang, we slaan zo weer toe

Samenleving
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 21:10
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat de nieuwe aanvalscampagne tegen Iran "niet te lang" zal duren. Tegelijkertijd dreigde hij met nieuwe aanvallen op het land.
Zijn uitspraken volgen op de zwaarste aanvallen over en weer tussen Washington en Teheran sinds juli en de eerste aanvallen in weken. Trump zei dat de Amerikaanse krijgsmacht verschillende doelen heeft vernietigd. Het zou gaan om een raket waarmee Iran mijnen wilde afwerpen en om radar- en raketsystemen die het land probeerde te herstellen.
"We hebben alle nieuwe apparatuur vernietigd die ze probeerden te bouwen langs de Straat van Hormuz. Sommige defensief, andere offensief", aldus Trump. "Het was gisteravond een zeer zware aanval en we zijn bereid om op elk moment opnieuw toe te slaan."
De Iranoorlog begon in februari met Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran. Een staakt-het-vuren hield geen stand. De onderhandelingen tussen de landen bevinden zich in een impasse.
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