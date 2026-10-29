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Elektrisch motormerk LiveWire vreest voor voortbestaan

Economie
door anp
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MILWAUKEE (ANP) - De Amerikaanse producent van elektrische motoren LiveWire, waarin Harley-Davidson een meerderheidsbelang heeft, waarschuwt dat het bedrijf de komende twaalf maanden mogelijk niet overleeft. Het bedrijf kampt met geldproblemen en een zwakke vraag.
LiveWire rapporteerde donderdag een nettoverlies over het derde kwartaal van bijna 19 miljoen dollar (17 miljoen euro), bijna evenveel als in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee zet LiveWire de reeks verliezen voort die begon nadat het in 2022 werd afgesplitst van Harley-Davidson.
Het management concludeert dat de oplopende problemen "ernstige twijfel doen rijzen over het vermogen van het bedrijf om zijn activiteiten voort te zetten", aldus LiveWire. Het bedrijf heeft Harley-Davidson sinds de oprichting veel geld gekost. De Amerikanen zagen de elektrische motorfietsentak als een manier om een nieuwe generatie motorrijders aan te spreken, maar de kopers bleven weg.
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