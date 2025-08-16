ECONOMIE
Cabinepersoneel Air Canada staakt, 700 vluchten geschrapt

Economie
door anp
zaterdag, 16 augustus 2025 om 8:56
anp160825071 1
MONTREAL (ANP/AFP) - Stewards en stewardessen van de Canadese luchtvaartmaatschappij Air Canada zijn in staking gegaan naar aanleiding van een geschil over hun loon. Het gaat om 10.000 werknemers die volgens de vakbond Canadian Union of Public Employees (CUPE) hogere lonen willen en ook betaling voor werk buiten de cabine, zoals bij het in- of uitchecken van passagiers. De staking duurt naar verwachting 72 uur.
De betrokken personeelsleden worden betaald op basis van de tijd dat ze vliegen. Zaterdag zijn alle zevenhonderd vluchten geschrapt en dat treft meer dan 100.000 reizigers.
