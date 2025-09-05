VN: M23 en leger Congo pleegden mogelijk oorlogsmisdaden

GENÈVE (ANP/RTR) - Alle strijdende partijen in het conflict in het oosten van Congo hebben "grove mensenrechtenschendingen" gepleegd, zegt het VN-kantoor voor de mensenrechten op vrijdag. Zowel de door Rwanda gesteunde rebellengroep M23 als de Congolese gewapende strijdkrachten hebben zich sinds eind 2024 hieraan schuldig gemaakt.

"De wreedheden die in dit rapport worden beschreven zijn gruwelijk", zei VN-mensenrechtenchef Volker Türk in een verklaring. Volgens het rapport vormen een deel van de wreedheden mogelijk zelfs misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.

Het rapport beschrijft dat M23 onder meer standrechtelijke executies en martelingen uitvoerde. Zowel de M23-rebellen als de Congolese strijdkrachten en aanverwante gewapende groepen als Wazalendo maakten zich schuldig aan seksueel geweld, vooral in de vorm van groepsverkrachtingen. De rebellencoalitie Wazalendo zou bovendien kindsoldaten hebben ingezet.

Beschuldigingen

M23-leider Bertand Bisimwa noemde de beschuldigingen tegen persbureau Reuters verzinsels om de publieke opinie tegen de groep te keren. De overige strijdende partijen hebben voor zover bekend nog niet gereageerd.

M23 heeft in januari Goma, de grootste stad in het grondstofrijke oosten van Congo, ingenomen en vervolgens terrein gewonnen in de provincies Noord-Kivu en Zuid-Kivu. De gevechten hebben duizenden levens gekost en honderdduizenden mensen raakten ontheemd.

Vredesbesprekingen tussen beide partijen, onder bemiddeling van Qatar en de VS, zijn de afgelopen weken vastgelopen en het geweld gaat nog steeds door.