Canada schrapt techbelasting voor nieuw handelsoverleg met VS

OTTAWA (ANP/RTR) - Canada trekt een belasting op digitale diensten, die gericht was op Amerikaanse technologiebedrijven, in. Het land wil daarmee de handelsbesprekingen met de VS vooruithelpen, aldus het ministerie van Financiën zondag in een verklaring. Vrijdag staakte de Amerikaanse president Donald Trump de handelsbesprekingen vanwege de belasting.

Volgens het ministerie hervatten de Canadese premier Mark Carney en Trump de gesprekken in de hoop voor 21 juli tot een overeenkomst te komen.

De zogenoemde Digital Services Tax (DST) bedroeg 3 procent van de inkomsten uit digitale diensten boven de 20 miljoen dollar die bedrijven zoals Meta en Alphabet in Canada genereren. Betalingen moesten met terugwerkende kracht vanaf 2022 plaatsvinden.