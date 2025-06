Schutter opent vuur op brandweerlieden VS, meerdere doden

COEUR D' ALENE (ANP/RTR) - In de plaats Coeur d'Alene in het noorden van de Amerikaanse staat Idaho zijn zeker twee mensen omgekomen toen een of meerdere schutters het vuur openden op brandweerpersoneel. De brandweer was uitgerukt na een melding van een brand in de plaats, zo'n 50 kilometer ten oosten van de stad Spokane.

Toen de brandweer aankwam bij de brand, werden de brandweerlieden vanuit het bos onder vuur genomen. Naast de doden raakten ook meerdere mensen gewond, aldus de politie. De autoriteiten onderzoeken volgens ABC News of de brand is aangestoken om de brandweerlieden naar de locatie te lokken. De sheriff van Kootenai County, waar Coeur d'Alene onder valt, zei zondagmiddag dat niet duidelijk is of er één of meerdere schutters zijn.

De gouverneur van Idaho, Brad Little, noemt de schietpartij op X "een gruwelijke aanval op onze dappere brandweermensen". Omdat de dader or daders nog niet opgespoord zijn, verzoekt hij mensen in de regio de omgeving te vermijden.