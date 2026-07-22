Dodental na kapseizen veerboot in Guyana loopt opnieuw op

GEORGETOWN (ANP/AFP) - Zeker 53 mensen zijn om het leven gekomen toen afgelopen weekend een veerboot kapseisde voor de kust van Guyana, aldus premier Mark Phillips op dinsdag.

Daarmee is het dodental, dat op 41 stond, opnieuw gestegen. Volgens Phillips zijn 76 opvarenden gered en niet 77, zoals de regering eerder bekendmaakte. Phillips zei eerder al dat er 179 mensen aan boord waren, maar op de passagierslijst stonden er maar 133.

Zondag maakte Phillips bekend dat twee bemanningsleden positief waren getest op marihuana. Hij zei dat er een onderzoek naar loopt. De veerboot was onderweg van de hoofdstad Georgetown naar het dorp Port Kaituma in het noordwesten.