ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dodental na kapseizen veerboot in Guyana loopt opnieuw op

Samenleving
door anp
woensdag, 22 juli 2026 om 8:06
anp220726056 1
GEORGETOWN (ANP/AFP) - Zeker 53 mensen zijn om het leven gekomen toen afgelopen weekend een veerboot kapseisde voor de kust van Guyana, aldus premier Mark Phillips op dinsdag.
Daarmee is het dodental, dat op 41 stond, opnieuw gestegen. Volgens Phillips zijn 76 opvarenden gered en niet 77, zoals de regering eerder bekendmaakte. Phillips zei eerder al dat er 179 mensen aan boord waren, maar op de passagierslijst stonden er maar 133.
Zondag maakte Phillips bekend dat twee bemanningsleden positief waren getest op marihuana. Hij zei dat er een onderzoek naar loopt. De veerboot was onderweg van de hoofdstad Georgetown naar het dorp Port Kaituma in het noordwesten.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2737937117

Per 31 juli heb je recht op reparatie van je kapotte wasmachine of smartphone — zoveel kan je dat besparen

172014915_m

Met de auto naar Spanje: dit betaal je echt voor diesel, benzine en stroom

191385885_m

Je kruidenplantje uit de supermarkt is eigenlijk 30 plantjes in één pot (en dat is precies het probleem)

ANP-563932642

De Vierdaagse is begonnen: zoveel kost meedoen je écht

68f26f75ce62b

Portugal is geen belastingparadijs meer voor gepensioneerden: dit zijn de vier serieuze alternatieven

shutterstock_1031996290

Het Pentagon is blut: oorlog met Iran vreet Amerikaanse defensiebegroting leeg

Loading