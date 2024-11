Canadees Alberta hoopt op meer pijpleidingen naar VS onder Trump

EDMONTON (ANP/BLOOMBERG) - De regering van de Canadese provincie Alberta heeft gesprekken gevoerd met de energiesector over de aanleg van meer oliepijpleidingen naar de Verenigde Staten. Op die manier zou Alberta kunnen profiteren van de terugkomst van Donald Trump in het Witte Huis, van wie bekend is dat hij meer opheeft met olie.

De provinciale overheid heeft onder meer gesproken met pijpleidingbedrijven Enbridge, TC Energy en South Bow. Daarbij ging het vooral over het uitbreiden van bestaande oliepijpleidingen naar de VS. Die kan je verdubbelen door er een pijp naast te leggen, heeft de regeringsleider van Alberta, Danielle Smith, laten weten in een interview.

Alberta, dat de op twee na grootste oliereserves ter wereld bezit, is een van de grootste buitenlandse leveranciers van ruwe olie aan de VS. Smith dringt aan op nog meer toegang tot de Amerikaanse markt.

Trump staat erom bekend dat hij de olie- en gassector welgezind is en dringt in de VS ook aan op meer olieboringen. Tijdens zijn vorige termijn als president draaide Trump de afwijzing door de regering-Obama van TC Energy's controversiële Keystone XL-pijpleiding terug, die de Canadese olie-export naar de VS zou hebben vergroot. Later annuleerde president Joe Biden de goedkeuring op zijn eerste dag in functie en de pijpleiding werd nooit voltooid.