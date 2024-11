Zware tyfoon Man-yi aan land gekomen in de Filipijnen

MANILA (ANP/AFP) - De zware tyfoon Man-yi is zaterdag aan land gekomen in de Filipijnen. De nationale weerdienst waarschuwt voor een "potentieel catastrofale en levensbedreigende" impact. Man-yi is de zesde grote storm die het land in een maand tijd treft.

Meer dan 650.000 mensen zijn al hun huizen ontvlucht. Door de vijf eerdere stormen zijn minstens 163 mensen omgekomen en zijn duizenden mensen dakloos geraakt. Zuidoost-Azië wordt elk jaar getroffen door ongeveer twintig grote stormen en tyfoons, maar het is zeldzaam dat ze in een korte periode plaatsvinden.

Man-yi kwam zaterdag in de oostelijke eilandprovincie Catanduanes aan land met windsnelheden tot 195 kilometer per uur, aldus de weerdienst. Daarom wordt Man-yi ook wel een supertyfoon genoemd. De windstoten bereikten snelheden tot 325 kilometer per uur. Aan de kust van Catanduanes zijn golven tot wel 14 meter hoog waargenomen. De Filipijnse hoofdstad Manila en kustregio's kunnen de komende 48 uur te maken krijgen met golven tot wel 3 meter hoog.