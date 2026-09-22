Canadees bedrijf staakt overnamepoging Arcadis en trekt bod in

MONTREAL (ANP) - Het Canadese bedrijf WSP Global staakt zijn pogingen om advies- en ingenieursbedrijf Arcadis over te nemen. WSP had langere tijd interesse in Arcadis, maar die onderneming sloeg tot twee keer toe biedingen af. De Canadezen hebben besloten om hun bod op het Nederlandse bedrijf in te trekken, werd dinsdag bekendgemaakt.

Volgens WSP lukte het niet om met Arcadis in gesprek te gaan over de voorwaarden van een mogelijke transactie. "Wij benaderden Arcadis met de overtuiging dat een fusie tussen onze beide organisaties strategische en industriële voordelen heeft", stelt topman Alexandre L'Heureux in een verklaring. "Hoewel die voordelen strategisch gezien overtuigend blijven, is een constructieve dialoog een noodzakelijke voorwaarde om een transactie verder te brengen."

Arcadis wees de ongevraagde biedingen af omdat die volgens het bedrijf geen recht deden aan de werkelijke waarde van het bedrijf.