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Frankrijk breidt maatregelen uit tegen hoge brandstofprijzen

Economie
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 20:12
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PARIJS (ANP/RTR) - De Franse overheid gaat de steun uitbreiden voor inwoners van het land die het hardst getroffen worden door de stijgende brandstofprijzen. Dat heeft de Franse minister van Financiën Roland Lescure gezegd. Hij heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen die kampen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten.
De steun voor Fransen met lage inkomens die voor hun werk veel kilometers moeten afleggen, wordt verdubbeld en de regeling wordt uitgebreid naar 5,5 miljoen mensen. Eerder konden 3 miljoen mensen er aanspraak op maken.
Financiële hulp voor sectoren die het hardst worden getroffen door hogere brandstofprijzen, waaronder de visserij, landbouw en bouw, wordt verlengd tot het einde van december. Vorige week hebben Franse vissers uit protest nog urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd.
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