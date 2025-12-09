Canadees Cronos koopt voor 57,5 miljoen Nederlandse wietteler

TORONTO (ANP) - Het Canadese cannabisbedrijf Cronos koopt de grootste Nederlandse wietteler die meedoet aan het wietexperiment, Canadelaar. Het beursgenoteerde Cronos heeft minstens 57,5 miljoen euro over voor het bedrijf uit Voorne aan Zee en dat bedrag kan nog oplopen.

Canadelaar levert wiet en hasj aan bijna alle 72 coffeeshops die meedoen aan het wietexperiment in tien Nederlandse gemeenten. Die proef moet uitwijzen of het mogelijk is de productie, distributie en verkoop van cannabis in Nederland te reguleren in één gesloten systeem. Dat is anders dan het gedoogbeleid, waarbij de verkoop van de softdrug onder voorwaarden wordt gedoogd, maar afkomstig is van illegale telers.

Voor Cronos biedt de Nederlandse cannabismarkt grote kansen, zegt topman Mike Gorenstein. Zijn bedrijf hoopt dat de gereguleerde wietverkoop in Nederland uiteindelijk wordt uitgebreid naar andere gemeenten en de afzetmarkt voor gereguleerde wiet zo groeit.

'Rijke cannabiscultuur'

"Nederland heeft een rijke cannabiscultuur en zijn coffeeshops staan er wereldwijd om bekend dat ze een fundamentele rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van de legale cannabisindustrie", zegt Gorenstein.

Cronos omschrijft zichzelf als ontwikkelaar van innovatieve cannabisproducten. Het bedrijf heeft merken voor recreatief en medisch cannabisgebruik. Daarmee behaalde Cronos vorig jaar een omzet van net geen 118 miljoen Amerikaanse dollar (101 miljoen euro), waarbij de Canadese thuismarkt het belangrijkst was.

Canadelaar teelt in Voorne aan Zee cannabis in kassen. Daarnaast verwerkt en verpakt het bedrijf dit tot verschillende producten, zoals wiet, hasj, eetbare cannabisproducten en voorgedraaide joints.